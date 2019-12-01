ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні через сніг

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов через сніг та мокрий сніг на початку наступного тижня.

«За даними УкрГідрометцентру, вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3–8 сантиметрів. У Карпатах значний сніг, утворення снігового покриву висотою 10–20 сантиметрів. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця», – вказують рятувальники.

Вони також нагадують, що погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Раніше синоптики попередили про погіршення погодних умов на початку наступного тижня.