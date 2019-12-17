ДСНС попереджає про погіршення погодних умов

У багатьох українських регіонах 17 і 18 грудня погіршаться погодні умови, попереджає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, до кінця доби 17 грудня, протягом доби 18 грудня в південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200–500 метрів; у Карпатах пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Упродовж останніх днів в Україні встановилася невластива середині грудня висока температура. Вночі стовпчики термометрів лише наближаються до нуля градусів, а вдень повітря прогрівається до +10.