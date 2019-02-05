ДСНС попереджає про лавинну небезпеку і зміну гідрологічної ситуації

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеки, які виникають у зв’язку з потеплінням на більшій частині території держави.

«5 лютого, у зв’язку з відлигою, в горах Львівської області та 5–6 лютого в горах і на високогір’ї Івано-Франківської, східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», – вказано в повідомленні.

Також 5 лютого у зв’язку iз потеплінням та снiготаненням очікується руйнування льоду з пiдйомами рiвнiв води

– на рiчках Закарпатської областi – на 0,5 – 1,5 метра;

– на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська області) – на 0,3 – 1,3 метра, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;

– на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) та на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) – на 0,2-0,7 метра;

– на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,5 метра з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

«4–6 лютого внаслідок добігання води по руслу на ділянці Днiстра Галич – Залiщики, Тиси Хуст – Чоп, у нижній течії Боржави та Латориці очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3 – 0,8 метра», – додають рятувальники.