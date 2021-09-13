ДСНС: в Україні 13-15 вересня, крім Заходу, – пожежна небезпека

В Укргідрометцентрі повідомили, що 13-15 вересня в Україні, крім більшості районів західних областей, – надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Таке ж попередження на 14-15 вересня озвучила влада у Києві.

У зв’язку з цим громадян просять не розводити багаття на відкритих територіях і дотримуватися правил пожежної безпеки.

Раніше синоптики попереджали, що в Україну поступово заходить похолодання і дощі – завтра вже дощитиме на Заході, а в четвер загалом по країні очікуються дощі, посилення вітру та зниження температури повітря.