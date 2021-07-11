У ДСНС попередили про небезпеку селів та зсувів ґрунту на Закарпатті

У другій половині доби 11 липня переважно у гірських районах Закарпаття існує загроза зсувів ґрунту. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«В місцях проходження сильних злив очікується формування значного місцевого та схилового стоку з підтопленням понижених місць, особливо в населених пунктах, внаслідок захаращення русел потічків та водовідвідних канав, підвищення рівнів води на малих водотоках та верхів’ях річок на 0.5 – 1.0 м, в гірських районах існує загроза сходу невеликих селів та зсувів ґрунту (І рівень небезпеки – жовтий)», – мовиться у повідомленні.

За даними Гідрометцентру, дощі та зливи сьогодні очікуються у північно-східній частині Закарпатської області.