Від початку року в Україні потонули 688 людей – ДСНС

Від початку року в Україні на водоймах потонули 688 людей, зокрема 74 дитини. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Врятовано було 308 людей, в тому числі 63 дитини, зазначили у ДСНС.

З початку липня на водоймах загинули 145 людей, з них 20 дітей.

«Цей показник вже перевищив минулорічну липневу статистику. Проте, навіть така невтішна ситуація не лякає людей, які нехтують застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – наголосили у відомстві.

У ДСНС зазначили, що лише за ці вихідні на Львівщині потонули п’ятеро людей.

У службі нагадали правила безпечного поводження на воді:

пам’ятайте - відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °С;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.