Від початку літа в Україні потонули 188 людей, із них 34 дитини – ДСНС

Від початку літа на водоймах України загинули 188 людей, із них 34 дитини, повідомила 29 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте, цифри все одно лякають. Але, на жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – йдеться в повідомленні.

Від початку 2021 року, за даними ДСНС, на водоймах країни потонула 521 людина, зокрема 53 дітей. При цьому врятовано 242 людини, у тому числі 41 дитину.

У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля води, зокрема: