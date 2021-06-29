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Від початку літа в Україні потонули 188 людей, із них 34 дитини – ДСНС

Від початку 2021 року, за даними ДСНС, на водоймах країни потонула 521 людина, зокрема 53 дітей

Від початку літа на водоймах України загинули 188 людей, із них 34 дитини, повідомила 29 червня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Хоча цей показник і не перевищує минулорічну червневу статистику, проте, цифри все одно лякають. Але, на жаль, ця смертельна статистика не зупиняє тих, хто нехтує застереженнями співробітників Служби порятунку. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані», – йдеться в повідомленні.

Від початку 2021 року, за даними ДСНС, на водоймах країни потонула 521 людина, зокрема 53 дітей. При цьому врятовано 242 людини, у тому числі 41 дитину.

У ДСНС закликали дотримуватися правил безпеки під час перебування біля води, зокрема:

  • купатися лише на спеціально обладнаних пляжах;
  • не пірнати в незнайомих місцях;
  • не залишати дітей без нагляду біля води і не дозволяте їм самостійно відвідувати місцеві ставки і річки;
  • не запливати далеко і не плавати наодинці;
  • не заходити у воду в стані алкогольного сп’яніння.
У Києві відремонтували пляж і облаштували 26 рятувальних постів – відео
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У Києві відремонтували пляж і облаштували 26 рятувальних постів – відео

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