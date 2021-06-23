Зникнення людей на Київському водосховищі: знайшли тіло дитини

Ввечері 22 червня поблизу села Козаровичі Вишгородського району місцеві жителі знайшли тіло дитини, яка вважалася зниклою під час відпочинку на Київському водосховищі.

«До пошукових робіт залучалося 11 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 8 осіб (в т.ч. 4 водолази) та 2 одиниці техніки (в т.ч. 1 човен)», – мовиться у повідомленні ДСНС.

Станом на ранок 23 червня продовжують шукати ще одну зниклу людину.

Про зникнення двох людей на Київському водосховищі стало відомо 20 червня.

Напередодні у ДСНС повдіомили, що в Україні за три вихідні дні потонули 40 людей, зокрема – шестеро дітей.