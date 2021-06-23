У ДСНС повідомили, коли вляжеться пил у Києві

Ситуація зі смогом у Києві покращиться до середини ночі на 24 червня – таку інформацію оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

Синоптики пояснюють, що причиною бурі стало видування на півдні Росії ґрунту та переміщення повітряних мас до України. Крім того, у Києві швидкість вітру сягала 20 метрів на секунду, і він видув із доріг і вулиць дрібний пил, а підвищена вологість сприяла погіршенню горизонтальної видимості.

«Дана ситуація не несе загрози життю і здоров’ю громадян. Ситуація покращиться до середини ночі, проте залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час», – прогнозують у ДСНС.

Напередодні в Києві спостерігалися пилова буря та смог. Київська міська державна адміністрація радила людям із груп ризику (хронічні хвороби дихальних шляхів, алергія, хвороби серцево-судинної системи) за можливості не виходити на вулицю, не відчиняти вікна, а в разі виходу з дому – мати при собі чисту воду і захист для дихальних шляхів.