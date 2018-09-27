У Києві відбулася пожежа на Мінському ринку – ДСНС

У Києві в ніч на 27 вересня відбулася пожежа на Мінському ринку в Оболонському районі столиці, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

Рятувальники зазначають, що отримали повідомлення про пожежу о 3:26.

«До місця виклику негайно було направлено рятувальників із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Прибувши до місця події було встановлено, що сталося загоряння в павільйонах на ринку… Завдяки злагодженим та оперативним діям пожежно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 200 квадратних метрів о 4:20 вдалося локалізувати», – заявили в ДСНС.

У відомстві додали, що вогонь вдалося ліквідувати о 4:49.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.