ДСНС: надзвичайна пожежна небезпека зберігається майже скрізь в Україні

У більшості областей України впродовж найближчих днів зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека, попередили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«За даними Українського гідрометцентру, 24–27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Київській області 24-27, крім району Тетерева, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – ідеться в повідомленні.

Також рятувальники попереджають про погіршення погодних умов: «23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0–3 градуси (І рівень небезпечності). Вночі 24 вересня заморозки у повітрі 0–2 градуси (сильні заморозки, II рівень небезпечності)».

У більшості регіонів України суттєве зниження температури не супроводжувалося рясними зливами, а незначних опадів не вистачило для того, щоб компенсувати майже місячну їхню відсутність.