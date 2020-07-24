У ДСНС попереджають про пожежну небезпеку в низці областей

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про пожежну небезпеку на території низки регіонів країни.

«24 липня у Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській, Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні на Закарпатті та в Карпатах, в наступні дві доби в західних, північних та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі з грозами, у вихідні в Карпатському регіоні значні дощі; на решті території без опадів. Температура вдень 21-28, у південній частині, в неділю також і в східних та Дніпропетровській областях до +33.