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03 Лютий 2019, Київ 16:06
Новини | Події

ДСНС попереджає про підйом рівня води в річках через потепління

Зокрема, на рiчках Закарпатської областi вода може піднятися до 1,5 метра

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про підйом рівня води в річках через потепління і танення снігу 3-5 лютого.

Зокрема, очікують підйому рівнів води:

  • на рiчках Закарпатської областi – на 0,5-1,5 м;
  • на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута, Сiрету (Чернівецька, Івано-Франківська області) – на 0,3-1,3 м, можливе формування заторiв льоду з рiзкими коливаннями рiвнiв води;
  • на рівнинних притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) й на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська області) – на 0,2-0,7 м;
  • на рiчках басейну Прип’ятi – на 0,1-0,5 м, з можливим виходом води на окремі понижені дiлянки заплав у межах Волинської областi.

Раніше в ДСНС попереджали про значну небезпеку лавин у Карпатах.

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