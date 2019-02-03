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03 Лютий 2019, Київ 13:06
Новини | Події

ДСНС попереджає про значну небезпеку лавин у Карпатах

Через відлигу й опади у горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), попереджають у ДСНС

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Державна служба України із надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку в Карпатах 3 і 4 лютого.

«За даними УкрГідрометцентру, 3 та 4 лютого, у зв’язку з відлигою й опадами у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги», – кажуть рятувальники.

Наприкінці минулого місяця в ДСНС повідомляли про загибель туриста внаслідок сходження лавини на Закарпатті.

Також минулого місяця на трасу «Мукачево – Рогатин» біля села Ділове на Закарпатті зійшла снігова лавина, внаслідок чого дорога була частково заблокована, тоді ніхто не постраждав.

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