У ДСНС попереджають про підвищення рівнів води у річках на Волині

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що найближчими днями можливе підвищення рівнів води у річках на Волині.

«10-12 березня, при подальшому пiдвищеннi рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-3 см, на р. Прип’ять в створi поста Рiчиця та на р. Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше перевищення вiдмiток затоплення сiльгоспугiдь i присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi з подальшим затопленням заплавних територій», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС рівень загрози оцінюють як «жовтий».

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За даними Укргідрометцентру, 10-12 березня в Україні буде переважно без опадів; 12 березня в Україні, крім сходу, часом сніг, у західних областях з дощем. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Температура вночі 5-11° морозу, у північно-східних та східних областях до 15° морозу, 12 березня у західних областях 0-5° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, завтра на Закарпатті, 11-12 березня на заході та півдні країни 2-7° тепла.