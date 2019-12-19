На території школи в Одеській області виявили понад 300 вибухонебезпечних предметів – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що 18 грудня у селі Великий Дальник Біляївського району Одеської області на території школи були виявлені 346 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

«Артилерійські снаряди калібром 45 міліметрів – 271 одиниця, ручні гранати – 21 одиниця та підривники – 54 одиниці», – розповіли в ДСНС.

Як саме у школі виявили знахідку не повідомляється. Водночас рятувальники заявили, що все вилучене вже знешкодили.

В Україні періодично під час земляних робіт виявляють арсенал часів Другої світової, втім останнім часом не було повідомлень про такі знахідки зі значною кількістю вибухонебезпечних предметів.

За даними ООН, після початку збройного конфлікту на сході України, земля Донбасу сильно забруднена мінами й іншими вибухонебезпечними залишками війни. Станом на червень 2019 року, від підриву мін на Донбасі загинули 977 цивільних, ще 1528 людей зазнали поранень.