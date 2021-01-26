В Україні оголошено штормове попередження

В Україні на вівторок, 26 січня, оголошене штормове попередження. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«За даними УкрГідрометцентру, 26 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Сильний вітер з поривами 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий) прогнозують і в Києві та Київській області.

У ДСНС попередили, що внаслідок негоди очікують порушення енергозабезпечення в окремих населених пунктах Правобережної України, а в західних областях також порушення руху транспорту на окремих ділянках дороги.