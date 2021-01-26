Прогноз погоди на 26 січня: в Україні очікують дощ та сніг

В Україні очікують дощ та сніг 26 січня, свідчать дані Укргідрометцентру.

Сніжну погоду прогнозують в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях.

Дощ зі снігом очікують у Київській, Полтавській, Кіровоградській та Одеській областях. В інших регіонах прогнозують дощ. Виняток – Івано-Франківська та Чернівецька області, де буде хмарна погода.

На заході України прогнозують від мінус 1 до 2 градусів тепла, на півночі – 1-4 градуси, на сході 5-7 градусів, на півдні – переважно від 4 до 8 градусів (в окупованому Криму 10-12 градусів тепла), у центрі – 1-6 градусів.