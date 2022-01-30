ДСНС: у Славському зупинилася канатна дорога, з неї зняли 7 туристів

Сімох туристів, зокрема дитину, рятувальники зняли з крісельного підйомника 30 січня в селищі Славське на Львівщині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«30 січня близько 12:00 до Служби порятунку «101» надійшла інформація, що в Стрийському районі на горі Тростян зупинився крісельний витяг (канатна дорога). Рятувальники за допомогою альпіністського спорядження о 12:45 зняли 7 туристів з підйомника (з них 1 дитина). Ніхто з людей не постраждав», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що до проведення рятувальних робіт залучали 15 осіб і дві одиниці техніки.

Раніше ДСНС попереджала про сніголавинну небезпеку в Карпатах у найближчі дні через рясні снігопади і хуртовини.