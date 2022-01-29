ДСНС попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища в Україні 30-31 січня.

Рятувальники з посиланням на Укргідрометцентр вказують, що 30-31 січня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

«У західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, хуртовини. На дорогах країни ожеледиця. 30 січня в Карпатах, вночі у західних та Житомирській областях значний сніг (I рівень небезпечності жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, також у Києві та області 30-31 січня очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий).

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», – зазначають у ДСНС.

За даними синоптиків, завтра в Україні сніг, мокрий сніг, в західних, вночі місцями і в північних областях, значний сніг, лише вночі в південних і східних областях без суттєвих опадів. На дорогах ожеледиця. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі та вдень 7-12° морозу. У Києві сніг, мокрий сніг, вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

Рекомендації, як убезпечитись в негоду від рятувальників можна переглянути ТУТ.