Туман обмежив видимість у Києві – ДСНС

Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у Києві та Київській області.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, вранці 16 січня туман, видимість 200–500 метрів ( І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Україна нині переживає незвичайно теплу зиму, сніговий покрив відсутній практично на всій території країни, за винятком гірських районів. Лише в Києві в грудні зафіксували дев’ять температурних рекордів, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.