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16 січня 2020, Київ 09:01
Новини | Події

Туман обмежив видимість у Києві – ДСНС

Україна нині переживає незвичайно теплу зиму, сніговий покрив відсутній практично на всій території країни

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Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у Києві та Київській області.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, вранці 16 січня туман, видимість 200–500 метрів ( І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні.

Україна нині переживає незвичайно теплу зиму, сніговий покрив відсутній практично на всій території країни, за винятком гірських районів. Лише в Києві в грудні зафіксували дев’ять температурних рекордів, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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