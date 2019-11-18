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18 листопада 2019, Київ 09:18
Новини | Події

ДСНС попереджає про погану видимість в Україні

Туман фіксується в більшості областей, вказують фахівці

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає до уважності та обережності з огляду на погіршення видимості майже на всій території країни.

«За даними Українського гідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)»,– ідеться в повідомленні рятувальників.

/**/ /**/ Снігу поки синоптики не прогнозують
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