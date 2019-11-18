ДСНС попереджає про погану видимість в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає до уважності та обережності з огляду на погіршення видимості майже на всій території країни.

«За даними Українського гідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності)»,– ідеться в повідомленні рятувальників.

З цього тижня в Україні очікується похолодання. За даними Укргідрометцентру, мінусова температура (в межах від 0 до -8) у денні години прогнозується із четверга, 21 листопада. Опадів упродовж тижня переважно не очікується.