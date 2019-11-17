З наступного тижня в Україну зайде похолодання – синоптики

З наступного тижня в Україні очікується похолодання. За даними Укргідрометцентру, мінусова температура (в межах від 0 до -8) у денні години прогнозується із четверга, 21 листопада. Опадів упродовж тижня переважно не очікується.

«З понеділка похолодання потихеньку буде охоплювати всю нашу територію. 18-го листопада в Україні протягом дня очікується +6+11 градусів, на Заході +12+16 градусів. Надалі похолодання досягне нічних морозів і всередині тижня навіть, ймовірно, мінімально до -10 градусів на Луганщині та Донеччині», – повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, 21 листопада у Києві очікується також сильний штормовий вітер.

За даними Укргідрометцентру, 18 листопада вночі та вранці в більшості областей України буде туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий).