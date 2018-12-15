ДСНС: унаслідок вибуху у Фастові загинули двоє, постраждала одна людина

Жертвами вибуху, що стався у Фастові Київської області зранку 14 грудня, стали двоє людей, ще одна людина була травмована. Таку інформацію за підсумками пошуково-рятувальних робіт оприлюднила Державна служба України з надзвичайних ситуацій зранку 15 грудня.

«Вибухом зруйновано кутову частину будинку в межах четвертого та п’ятого під’їздів з п’ятого по третій поверхи. О 00:26 15 грудня пошуково-рятувальні роботи та розбирання зруйнованих будівельних конструкцій закінчено», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники інформують, що станом на 7:00 15 грудня проведено підключення до електро- та водопостачання з першого по третій під’їзди будинку та частково четвертий під’їзд. На 15 грудня заплановано проведення робіт з підключення будинку до газопостачання (окрім аварійного під’їзду).

У пошуково-рятувальних роботах брали участь понад 200 людей та понад 40 одиниць техніки.