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21 вересня 2020, Київ 09:53
Новини | Події

ДСНС повідомляє про потепління в Україні

23–25 вересня фіксуватиметься поступове підвищення температури, очікують українські синоптики

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про зміни температурного режиму впродовж нового тижня.

«За даними Українського гідрометцентру, 21–22 вересня в Україні утримається прохолодна погода. 23–25 вересня поступове підвищення температури», – ідеться в повідомленні рятувальників.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, у Києві потепління розпочнеться вже у вівторок, 22 вересня, коли денна температура може сягнути 25 градусів – хоча вночі мінімальне значення становитиме 7 градусів тепла. Надалі до кінця тижня нічна температура зростатиме, а денні показники можуть сягнути майже літніх показників – до 27 градусів.

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