ДСНС попереджає про пориви вітру на півдні і сході України

Українців попереджають про поривчастий вітер. Як йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій, застереження головним чином стосується жителів південних і східних областей, де пориви вітру сягатимуть 20 м/с.

Рятувальники у таких випадках радять щільно зачинити вікна, прибрати з балконів предмети, які можуть випасти назовні. На вулиці треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі і дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

За прогнозом синоптиків, тиждень в Україні почнеться із туманів і холодного вітру. За даними Українського гідрометцентру, температура на сході України коливатиметься протягом доби між 2-ма і 6-ма градусами морозу, на а решті території вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 тепла, у західних областях 8-13 зі знаком «+». Істотних опадів, за даними центру, не передбачається аж до середи.

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