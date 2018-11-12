В Україні холоднішає, на сході синоптики обіцяють морози

Тиждень в Україні почнеться із туманів і холодного вітру, попереджають синоптики. За даними Українського гідрометцентру, температура на сході України коливатиметься протягом доби між 2-ма і 6-ма градусамиморозу, на а решті території вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 тепла, у західних областях 8-13 зі знаком «+». Істотних опадів, за даними центру, не передбачається аж до середи.

Між тим, як повідомляє синоптик Наталка Діденко, ймовірний невеликий сніг на сході та дощ чи мряка на південному заході.

«У Києві погода мотивуватиме до написання похмурих текстів, безнадійних віршів про нещасливе кохання, «зрадофільства» та «всепропальства». Бо буде хмарно, вогко, вітряно та холодно. Але не забувайте, що буде ще похмуріше, коли впаде листя зовсім з дерев», – зазначає вона.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезнєвського цьогорічний жовтень виявився одним із найтепліших за останні 137 років: дослідники повідомляли про кілька температурних рекордів у середині та наприкінці місяця.

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