На Закарпатті обвалився колишній кінотеатр, одна людина загинула – ДСНС

У Виноградові Закарпатської області вдень 14 травня обвалилася будівля колишнього кінотеатру. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«14 травня о 16:37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у місті Виноградів на вул. Шевченка, стався обвал стіни. За попередньою інформацією під завалами можуть перебувати люди», – повідомили у ДСНС.

З-під завалів вилучили чоловіка у задовільному стані, його госпіталізували.

Станом на 17:15 було знайдене тіло ще одного чоловіка.