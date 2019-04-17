ДСНС попереджає про заморозки і небезпеку лавин

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про заморозки в деяких областях і про загрозу сходження лавин у Карпатах.

«За даними Укргідрометцентру, 18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0-5° ( I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, у зв’язку з очікуваними опадами 17 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рiвень).

Раніше синоптики прогнозували потепління з 18 квітня.