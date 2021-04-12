ДСНС попереджає про заморозки в більшості регіонів

Вранці 12 квітня в більшості регіонів України очікуються заморозки, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це рятувальники попередили увечері 11 квітня.

«12 квітня вночі та вранці в Україні, крім південно-східної частини, на поверхні грунту заморозки 0-5° ( 1 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, йдеться про центральні, північні та західні регіони, окрім Закарпаття. Крім того, в південно-східних регіонах очікується дощ.

В середньому температура вдень зросте до 18-20 градусів у східних регіонах, до 13-15 у центрі та до 17-19 у західних регіонах.