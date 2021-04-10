195 пожеж і 125 га вигорілих площ – ДСНС про охоплені вогнем минулої доби відкриті території

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що упродовж минулої доби на відкритих територіях країни сталося 195 пожеж, вигоріло понад 125 гектарів площ.

«Щоб пояснити громадянам про небезпеку, яку несе випалювання сухостою, фахівці Служби порятунку проводять активну превентивну роботу з людьми, а також патрулюють на відкритих територіях з метою виявлення паліїв і запобігання пожежам», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, напередодні гасили пожежі на відкритих територіях у Дніпропетровській, Луганській, Львівській та Київській областях.

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Рятувальники нагадують: за спалювання сухої трави та листя законом передбачений штраф до 153 тисяч гривень, а за підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати 5 років в’язниці.