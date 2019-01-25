Рятувальники знайшли громадянина Німеччини, який заблукав у Карпатах

Пошуково-рятувальна група знайшла громадянина Німеччини, який заблукав у Карпатських горах, повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області увечері 25 січня.

«Лижника знайшли в районі полонини Урда в напрямку села Косівська Поляна Рахівського району. Стан здоров’я туриста задовільний, медичної допомоги він не потребує», – йдеться в заяві ДСНС.

Вранці 25 січня ДСНС повідомляла про пошуки п’яти людей, які заблукали напередодні. Четверо з них – група сноубордистів зі Львова, які самі повідомили рятувальникам, що втратили орієнтир. Згідно з повідомленням, вночі проти 25 січня чоловіків вдалося відшукати і супроводити до села Березники, звідки вони повернулися до свого місця відпочинку.

Про п’ятого зниклого – 48-річного лижника з Німеччини – стало відомо увечері 24 січня, і пошуки затяглися майже на добу. До них залучили 23 рятувальники з кількох гірських пошуково-рятувальних відділень, а також працівників лісового та мисливського господарства.

20 січня ДСНС повідомляла про загибель туриста поблизу гори Парашка у Сколівському районі Львівської області.