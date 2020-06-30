ДТЕК заперечує звинувачення в організації протестів шахтарів

Компанія «ДТЕК Енерго» заперечує звинувачення в організації протестів шахтарів.

«ДТЕК Енерго»… не є організатором акцій протестів шахтарів», – йдеться у повідомленні компанії, оприлюдненому 30 червня на її сайті.

У компанії розцінюють як «використання державної влади в особистих цілях для тиску на приватний бізнес, а також нехтування стратегічними державними інтересами» звинувачення на адресу «ДТЕК Енерго» з боку голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

У «ДТЕК Енерго» заявляють, що системна криза в енергетиці, спричинена адміністративним втручанням у роботу ринку електроенергії, і вплив макроекономічних факторів зменшили ринок збуту для державних і приватних вугільних шахт.

Із 1 квітня шахти ДТЕК «Добропіллявугілля» перебувають у вимушеному простої і не мають змоги відновити роботу, бо їхнє вугілля залишається незатребуваним тепловою генерацією, а на складах підприємств його накопичилось понад 150 тисяч тонн.

У компанії вважають, що відповідальність за зростання соціальної напруженості лежить на представниках державної влади, які реалізують практику адміністративного втручання до роботи ринку, що призвело до кризи всієї енергетичної галузі України.

До складу «ДТЕК Енерго» входять 16 шахт і 5 вуглезбагачувальних фабрик, компанія виробляє чверть електроенергії в країні.

30 червня біля Офісу президента розпочалася акція протесту шахтарів «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», а також представників шахт Львівсько-Волинського басейну. Серед основних вимог – погашення працівникам державних шахт заборгованості із виплати заробітної плати, яка станом на 1 липня сягає понад 1,2 мільярда гривень.

Серед інших вимог – звільнення від виконання обов’язків голови профільного комітету Верховної Ради Андрія Геруса; заборона імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі; відновлення роботи блоків ТЕС, які були переоснащені з антрацитового вугілля на вугілля газової групи.

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вважає, що протести насправді підбурює Рінат Ахметов, і що його компанія, хоч і каже про низький попит, сама не виходить на зовнішній ринок вугілля, та ще й зупинила експорт електроенергії до Угорщини.