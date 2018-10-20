У ДТП під Києвом загинула актриса Марина Поплавська

У ДТП на Київщині, в якому вранці 20 жовтня зіткнулися автобус і вантажівка, загинула актриса гумористичного проекту «Дизель Шоу» Марина Поплавська. Про це йдеться в повідомленні на сторінці проекту у Facebook і на сайті телеканалу ICTV, де виходить шоу.

За повідомленням проекту, ще двох акторів шпиталізували, загрози їхньому життю немає.

Вранці поліція Київської області повідомляла про загибель пасажирки автобуса внаслідок його зіткнення з вантажівкою. За повідомленням, ДТП сталося о 5:55 на 28 кілометрі автотраси Київ-Чоп біля села Мила.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням. Всього в автобусі перебували 14 пасажирів. У поліції повідомляли про чотирьох травмованих, яких доправили до лікарні.