Автобус зіткнувся з вантажівкою на Київщині: загинула пасажирка

Одна людина загинула 20 жовтня вранці внаслідок зіткнення автобуса «Неоплан» і вантажівки на Київщині, повідомляє поліція регіону.

За повідомленням, ДТП сталося о 5:55 на 28 кілометрі автотраси Київ-Чоп біля села Мила. Загибла жінка – пасажирка автобуса.

За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.

Всього в автобусі перебували 14 пасажирів, четверо були травмовані, їх доправили до лікарні.

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Від 16 жовтня в Україні патрульні поліцейські почали притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху. Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

Із 1 січня 2018 року максимальна швидкість для автомобілів у містах і селах України – 50 кілометрів на годину.