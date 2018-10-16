На Київщині у ДТП загинули троє осіб

У ДТП на трасі Київ-Ковель вранці 16 жовтня загинули три людини, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Інцидент стався біля села Поташня.

«За попередніми даними водій легковика виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. У результаті чого 51-річний водій та двоє пасажирів авто Volkswagen від отриманих травм загинули на місці аварії», – ідеться у повідомленні.

На місці аварії працює слідча група.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

Від 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Вони розташовані у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху.