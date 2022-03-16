На Хмельниччині у ДТП потрапив евакуаційний автобус – 7 людей загинули, 9 – травмовані

У Нацполіліції повідомили, що на Хмельниччині в автомобільну аварію потрапив евакуаційний автобус.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 16 березня, близько 6:00 години на трасі «Кропивницький – Знам’янка» поблизу с. Лозова Волочиської тергромади... Відбулось зіткнення автобуса «Setar» під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» (дані водія встановлюються), який перевозив переселенців з Дніпра в напрямку Тернополя. У результаті ДТП водій та 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовані до лікарні в м. Волочиськ», – йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що наразі анкетні дані загиблих і потерпілих встановлюють. Водій та пасажир автобуса серйозно не постраждали.



Українці нині масово, переважно жінки та діти, покидають власні домівки, тікаючи від бомбардувань російської армії, особливо з тих районів, де війська РФ укріпилися живою силою та технікою.