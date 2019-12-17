ДТП з автобусом «Херсон-Москва»: кількість постраждалих зросла, один з водіїв – іноземець

У Нацполіції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП у Чернігівській області, у якій загинули троє людей і кількість травмованих сягнула 16-ти.

«Увечері 16 грудня на автодорозі Кіпті-Глухів-Бачівськ у Бахмацькому районі зіткнулися вантажівка «Iveco» під кермуванням громадянина Сербії та зустрічний рейсовий автобус «Неоплан» сполученням «Херсон-Москва», за кермом якого перебував громадянин України... За попередньою інформацією, водій автобуса під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Під час зіткнення з напівпричепа вантажівки вилетіли рулони пресованого паперу та пошкодили проїжджаючий автомобіль», – йдеться в повідомленні поліції.

Повідомляється, що водій автобуса і двоє пасажирів загинули на місці, у 16-ти постраждалих травми різного ступеня тяжкості. У числі травмованих – змінний водій та пасажири автобуса, а також водій вантажівки і пасажир легкової «Тойоти».

«Правоохоронці забезпечили тимчасовий прихисток для матері з 8-місячним немовлям – єдиною дитиною серед пасажирів постраждалого автобуса. Про це поліцейські оперативно домовилися з жителями найближчого села, які охоче прийняли жінку з дитям», – розповіли у поліції.

Повідомляється, що кримінальне провадження відкрите за статтею про «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб».