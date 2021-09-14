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ДТП автобуса в Туреччині: із 35 травмованих українців одну людину госпіталізували

Напередодні в МЗС України заявляли, що консульство України в Анталії встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування

У результаті вчорашньої аварії автобуса в Туреччині з-поміж 35 постраждалих громадян України одну людину довелося госпіталізувати, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України.

«13 вересня близько 7:30 у провінції Мугла на трасі Мугла-Денізлі сталося зіткнення туристичного автобуса (перебувала 41 особа, громадяни України) зі шкільним автобусом, внаслідок чого загинула 1 особа (водій туристичного автобуса, громадянин Туреччини) та постраждало 35 громадян України (травми легкого та середнього ступеня тяжкості), з них 1 особа госпіталізована до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в МЗС України заявляли, що консульство України в Анталії встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування.

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