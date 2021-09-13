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У Туреччині 35 українців постраждали внаслідок ДТП – МЗС

Ймовірно, водій – громадянин Туреччини – не впорався із керуванням через серцевий напад, повідомили у МЗС

У Туреччині в провінції Мугла внаслідок аварії постраждали 35 громадян України, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Відеокоментар речника МЗС України Олега Ніколенка про ДТП із українськими туристами в Туреччині
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Відеокоментар речника МЗС України Олега Ніколенка про ДТП із українськими туристами в Туреччині

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«У понеділок вранці поблизу містечка Ментеше в провінції Мугла сталася дорожньо-транспортна пригода за участі туристичного автобуса. За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості. Зараз їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає», – заявив Ніколенко.

За словами речника, ймовірно, водій – громадянин Туреччини – не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії.

«Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, встановило зв’язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування», – зазначив Ніколенко.

Він додав, що консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, щоб надати їм консульську допомогу.

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