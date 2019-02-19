Чотири людини загинули, двоє в реанімації через ДТП на Полтавщині – поліція

Четверо людей загинули, двоє перебувають у реанімації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі «Київ – Харків» у Лубенському районі Полтавської області 19 лютого, повідомляє місцева поліція.

«Мікроавтобус «Volkswagen» , рухаючись у сторону Харкова до Запоріжжя з Варшави, не впорався з керуванням і допустив наїзд на металевий відбійник. Унаслідок зіткнення автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією поліції, всього в мікроавтобусі перебували шестеро людей.

Причини ДТП поки що невідомі.

За фактом аварії поліція почала кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб».

За даними влади, наведеними восени 2018 року, від 2005 року в Україні загинули понад 74 тисячі людей.