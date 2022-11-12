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ДТП на блокпосту у Харкові – постраждали 4 людини

Усі постраждалі – віком від 22 до 31 року

На блокпосту в районі перехрестя Харківського шосе і вулиці Рудика в Харкові сталася аварія із постраждалими, повідомила пресслужба управління Нацполіції в Харківській області у фейсбуці.

«Сталося зіткнення автомобілів Opel і Ford, що рухалися назустріч один одному. Від удару автомобіль Ford відкинуло в автомобіль Renault, що слідував за ним в попутному напрямку. Opel розірвало на дві частини, одну з яких відкинуло на узбіччя у напрямку його руху, а іншу – в автомобіль Peugeot», – розповіли в поліції.

Повідомляється, що внаслідок ДТП зазнали травм різного ступеня тяжкості 22-річний водій автомобіля Opel, пасажири Ford (31 та 27 років) та 30-річна пасажирка Renault.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

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