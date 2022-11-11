У Харкові через вибух боєприпасу поранені двоє підлітків – ДСНС

У Харкові двоє підлітків поранені внаслідок вибуху, за попередніми даними, касетного боєприпаса, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«11 листопада близько 11:30 у місті Харків по вулиці Бучми (Північна Салтівка) під час прогулянки на відкритій місцевості двоє підлітків 12 та 15 років отримали осколкові поранення ніг внаслідок вибуху вибухонебезпечного предмету. Рятувальники, що прибули на місце події допомагали медикам зупинити кровотечу і транспортували потерпілих до карети швидкої», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють експертні служби та піротехніки ДСНС, додали в службі.

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Згаданий район Харкова протягом місяців зазнав масштабних обстрілів із боку російських військ.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.