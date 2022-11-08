Поліція: під час розмінування від 24 лютого загинули троє саперів, 9 – поранені

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні під час розмінування загинули троє вибухотехніків Національної поліції, ще дев’ятеро – були поранені, повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

За його словами, загинули начальник вибухотехнічної служби поліції Рівненщини Олександр Мамчур, керівник вибухотехнічної служби поліції Херсонської області Олександр Козюра і старший інспектор управління вибухотехнічної служби Національної поліції Дмитро Ривак.

«Дев’ятеро наших саперів отримали різні травми під час розмінування. Двоє з них залишися без ніг. Вони зараз проходять лікування й очікують на встановлення протезів в Угорщині», – повідомив Клименко.

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За його словами, завдяки роботі поліцейських вибухотехніків 14 тисяч гектарів території України вже очищені від російських снарядів і мін.

«Вилучено 141 тисячу вибухонебезпечних предметів різного типу. Більше ніж 45 тисяч російських носіїв смерті знищено», – додав Клименко.

Напередодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що через вибухонебезпечні предмети приблизно третина території України залишається потенційно небезпечною.

Наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що на нещодавно визволених від російської армії територіях замінування вдвічі щільніше, ніж на раніше деокупованій частині Київщини або Чернігівщини.