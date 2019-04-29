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29 Квітень 2019, Київ 11:03
Новини | Події

Гравець збірної Чехії з футболу загинув у ДТП за участі автобуса з його командою

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Нападник збірної Чехії з футболу Йосеф Шурал загинув у Туреччині внаслідок ДТП за участі автобуса футбольного клубу «Аланіяспор», повідомила прес-служба команди у Facebook.

У клубі заявили, що в ДТП постраждали сім футболістів. Шурала відвезли до приватної клініки в Аланії, однак врятувати його не вдалося.

28-річний Шурал грав за чеські «Слован» та «Спарту». У складі «Аланіяспора» він виступав з 2019 року.

У жовтні 2018 року Шурал взяв участь у грі проти збірної України в Лізі націй, яку Чехія програла з рахунком 1:0.

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