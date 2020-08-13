Кіровоградщина: у зіткненні двох автобусів загинули 2 людини, 10 постраждали

У Кіровоградській області у зіткненні двох автобусів загинули дві людини, 10 постраждали. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автодорозі М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району, внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ - Одеса і Кошице (Словацька Республіка) – Одеса), загинули дві особи та постраждали десять людей, яких із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано», – мовиться у повідомленні.

Щоб деблокувати постраждалих співробітникам ДСНС знадобилася спеціальна техніка.