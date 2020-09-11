Масштабна автомобільна аварія під Києвом: 5 людей загинули, 20 – постраждали

Минулої ночі біля села Іванків Бориспільського району Київщини на трасі Київ – Харків – Довжанський сталося зіткнення чотирьох автомобілів, у результаті чого п’ять людей загинули і ще 20 зазнали травм, повідомила патрульна поліція Київської області.

«Сьогодні на початку 4-ї ранку на 47 км автодороги М–03 сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів: двох вантажівок, мікроавтобуса та легковика. За попередніми даними, водій DAF FT95 рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ», – йдеться в повідомленні.

Наразі 14 людей шпиталізовані.

Поліція просить водіїв бути особливо обережними і за можливості утриматися від поїздки за маршрутом аварії, на місці працюють експерти, слідчі з’ясовують обставини ДТП.