«Фантомні патрулі»: поліція анонсує приховане «полювання» на порушників ПДР

Поліцейські з кінця року почнуть у тестовому режимі фіксувати перевищення швидкості зі патрульних автомобілів, зокрема приховано, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«У патрульній машині встановлюється прилад, який дозволяє фіксувати правопорушення, які відбуваються навколо поліцейського авто, навіть, якщо воно перебуває у русі. Тобто, є можливість зафіксувати порушення швидкості руху автівок, які рухаються в попутному напрямку або у зустрічному. Це надає можливість поліцейському бути мобільним та забезпечує додатковий момент превенції порушень. Наразі закуповується чотири тестові програми, тендер вже оголошено. А на майбутню програму 2021-2023 роки закладена купівля кількасот таких приладів», – повідомив Білошицький.

У МВС назвали таку ініціативу впровадження нових засобів для виявлення порушників на дорогах як «фантомні патрулі».

«Досвід передових практик у сфері безпеки дорожнього руху доводить, що поряд із системою автоматичної фіксації, повинні працювати системи фіксації правопорушень у неавтоматичному режимі», – додали в МВС.

За даними Патрульної поліції, з початку року внаслідок ДТП в Україні загинуло понад 500 людей, близько 3 тисяч були травмовані.