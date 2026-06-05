Смертельна ДТП в Києві: водія неодноразово карали за перевищення швидкості

За фактом смертельної ДТП у Києві, де загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними ОГП, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, житель Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинули двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми.



В Офісі генпрокурора повідомили, що водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.



Попередньо встановлено, що водія неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Раніше у поліції повідомили, що у Солом’янському районі Києва близько 17:30 сталася ДТП. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.