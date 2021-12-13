Неповнолітньому, який на пішохідному переході в Луцьку наїхав на 6 людей, повідомлено про підозру

У Волинській обласній прокуратурі заявили, що 16-річному жителю Луцька, який скоїв ДТП, повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.

«За даними слідства, підліток, не маючи посвідчення на керування транспортним засобом, не зупинився на вимогу поліції та наїхав на шістьох людей на пішохідному переході в центрі Луцька. У результаті ДТП 39-річна жінка отримала важкі тілесні ушкодження. Інші постраждалі, серед них 5-річна дитина, яка перебуває у лікарні, отримали травми різного ступеня тяжкості. Вирішується питання про обрання водієві запобіжного заходу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

ДТП у Луцьку сталася 12 грудня, близько 14-ї години, на проспекті Соборності. За даними поліції, тікаючи від екіпажу патрульних після вимоги про зупинку, 16-річний водій Renault Megane наїхав на пішоходів на регульованому переході, а потім врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітній водій і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами. Внаслідок ДТП поранені шестеро людей, одна жінка у реанімації.

Встановлено, що водій і його пасажири навчаються на 1-му курсі Луцького вищого професійного училища.

За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, передбачене позбавлення волі від трьох до восьми років.